Прострелил другу колено. Пьяный мужчина устроил стрельбу в Балашихе

Мужчина открыл стрельбу из помпового ружья в квартире в Балашихе (Московская область), в результате чего пострадал один человек. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Сообщается, что двое друзей вместе употребляли спиртное и в результате возникшей ссоры один из них выстрелил другому в колено. После этого пострадавший вызвал себе скорую, а стрелявший закрылся в ванной комнате, угрожая покончить с собой.

Раненый был госпитализирован, а злоумышленник вышел из ванной только после беседы со своим отцом, живущим по соседству. Сейчас с мужчиной работает полиция, он задержан.