В Сербии стартовали крупнейшие в истории страны военные учения

В манёврах, которые проходят в 10 точках страны, примут участие 100 танков М-84, 100 боевых машин пехоты, а использовано будет 125 тонн боеприпасов.

В Сербии начались крупнейшие в истории страны военные учения "Век победителя", приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Последние учения, которые можно было бы сравнить по размеру и сложности с "Веком победителя", были "Свобода" и "Единство" в давних 1971 и 1975 годах. С тех пор и до сегодняшнего дня никто не осмеливался или не мог показать такую силу и такую организацию, — заявил министр обороны страны Александр Вулин.

В манёврах, которые проходят в 10 точках страны, примут участие 100 танков М-84, 100 боевых машин пехоты, столько же различных артиллерийских орудий, а также более 60 судов речной флотилии, 24 самолёта и вертолёта, а использовано будет 125 тонн боеприпасов.

Также в ходе учений будут задействованы новейшие образцы сербского военно-промышленного комплекса. В частности, речь идёт о бронетранспортере "Лазар", самоходной гаубице "Нора", дистанционно управляемом боевом модуле "Маленький Милош".

Сообщается, что глава страны Александр Вучич и премьер Ана Брнабич следили за манёврами на полигоне Пасулянске ливаде, расположенном на юге страны.

Добавим, что учения проходят на фоне сообщений из Приштины, где албанские власти Косово собираются объявить о создании полноценных вооружённых сил.