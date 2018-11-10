Ректору Московской духовной академии запретили въезд на Украину

Архиепископа задержали в киевском аэропорту Жуляны и после беседы с пограничниками отказали во въезде.

Ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию на три года запретили въезд на Украину.

— Седьмого ноября архиепископ Амвросий не просто не был пропущен через границу, ему был запрещён въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому как минимум до 2021 года попасть на Украину он не сможет, — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Архиепископ Верейский Амвросий направлялся в Киев, чтобы принять участие в богослужениях по случаю Дня памяти преподобного Нестора Летописца и в годичном акте Киевской духовной академии. В своём Telegram-канале он написал, что его не пускают в страну, так как он якобы не смог подтвердить цель своего пребывания на Украине, несмотря на то что у него было приглашение от ректора Киевской духовной академии.

Позже стало известно, что он попал в базу данных сайта "Миротворец" как "противник независимости украинского православия".