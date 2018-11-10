Глава Башкирии призвал прекратить травлю полицейских после дела об изнасиловании

Врио губернатора Башкирии Радий Хабиров призвал жителей республики прекратить травлю полицейских после дела об изнасиловании. Об этом он написал в "Фейсбуке".

— У них сегодня профессиональный праздник, но лица не радостные, что там говорить. После того, как несколько их "коллег" прогремели на всю страну, каких только проклятий в свой адрес они ни услышали, — написал Хабиров.

Он также отметил, что во время встречи с правоохранителями он видел перед собой людей, у которых тяжёлая жизнь с неблагодарной работой.

Напомним, трое офицеров полиции подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке. Все они были уволены из МВД, а затем арестованы. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Также в СМИ появились сообщения о том, что перед изнасилованием девушку избили.