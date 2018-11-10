На Камчатке нашли обломки судна, затонувшего в Охотском море

Спасатели Камчатского края нашли на берегу обломки, предположительно, с верхней палубы затонувшего в Охотском море судна "Анатолий Крашенинников". Об этом сообщается на сайте правительства региона.
На поиски троих пропавших — капитана, старшего помощника и механика — вылетел вертолёт МЧС.
Сухогруз затонул 9 ноября у побережья Камчатки, вблизи мыса Лопатка. На борту судна находились 13 человек, 10 из них сняли со спасательного плота.
По данному факту региональное управление Следственного комитета России завело уголовное дело.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени