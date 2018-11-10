Головин, Черышев и Фернандес не сыграют в матчах против Швеции и Германии

Вместо них в сборную приглашены Павел Могилевец ("Рубин") и Сергей Петров ("Краснодар").

Футболисты сборной России Александр Головин, Денис Черышев и Марио Фернандес пропустят ближайшие матчи национальной команды против Германии и Швеции. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

— В связи с полученными травмами тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым точно не сможет рассчитывать в матче с Германией на трёх игроков, ранее вызванных для подготовки к этим играм. Речь идёт о защитнике ЦСКА Марио Фернандесе, полузащитниках Денисе Черышеве ("Валенсия") и Александре Головине ("Монако"), — указано в сообщении.

Медицинская служба сборной находится в постоянном контакте с представителями клубов и самими игроками и своевременно получает всю информацию о состоянии их здоровья. При этом, тренерский штаб оставляет за собой возможность вызова этих футболистов на матчи Лиги Наций УЕФА против Швеции в случае, если они будут готовы.

Добавим, что вместо них в сборную приглашены Павел Могилевец ("Рубин") и Сергей Петров ("Краснодар"). Сборная России проведёт товарищеский матч против Германии в Лейпциге 15 ноября, а в рамках Лиги Наций УЕФА сразится со Швецией 20 ноября в городе Сольна.