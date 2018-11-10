"Хоть сдохни". На Кубани врач отказалась выписать девушке без записи инсулин

В больнице заявили, что пациентка вошла в кабинет без очереди во время приёма другого человека.

Врач в больнице в Краснодарском крае отказалась выписывать девушке рецепт на инсулин, потому что та пришла на приём без записи. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Как видно на опубликованной видеозаписи, девушка объясняет, что не смогла приехать вовремя, так как была в другом городе, но ей срочно нужно лекарство, иначе она останется без него уже сегодня. В ответ на это, судя по ролику, врач отбрасывает в сторону медкарту девушки, а затем появляется фрагмент записи, на котором женщина говорит: "Да хоть сдохни здесь, не дам".

В больнице прокомментировали инцидент. Там заявили, что девушка вошла в кабинет врача без очереди во время приёма другого пациента.

— Потребовала выдать ей рецепт на лекарство. Врач сказала, что пациентка пришла без очереди и вообще опоздала. В ответ девушка стала материться. На что врач сказала, что ей ничего не даст. Пациентка спросила: "И что мне теперь, сдохнуть?" Врач на это и ответила, — приводит телеграм-канал комментарий учреждения.

Также в больнице отметили, что "видео нарезано и фразы вырваны из контекста".

Сообщается, что врач всё же была уволена "за несдержанность".