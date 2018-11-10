"Хоть сдохни". На Кубани врач отказалась выписать девушке без записи инсулин

Врач в больнице в Краснодарском крае отказалась выписывать девушке рецепт на инсулин, потому что та пришла на приём без записи. Об этом сообщает Life Shot.
Как видно на опубликованной видеозаписи, девушка объясняет, что не смогла приехать вовремя, так как была в другом городе, но ей срочно нужно лекарство, иначе она останется без него уже сегодня. В ответ на это, судя по ролику, врач отбрасывает в сторону медкарту девушки, а затем появляется фрагмент записи, на котором женщина говорит: "Да хоть сдохни здесь, не дам".
В больнице прокомментировали инцидент. Там заявили, что девушка вошла в кабинет врача без очереди во время приёма другого пациента.
— Потребовала выдать ей рецепт на лекарство. Врач сказала, что пациентка пришла без очереди и вообще опоздала. В ответ девушка стала материться. На что врач сказала, что ей ничего не даст. Пациентка спросила: "И что мне теперь, сдохнуть?" Врач на это и ответила, — приводит телеграм-канал комментарий учреждения.
Также в больнице отметили, что "видео нарезано и фразы вырваны из контекста".
Сообщается, что врач всё же была уволена "за несдержанность".
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