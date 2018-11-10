Спасатели завершили поиск жертв крушения "боинга" в Индонезии

В Индонезии завершилась поисково-спасательная операция на месте крушения самолёта авиакомпании Lion Air.
Как сообщает портал Detik, всего было найдено 196 фрагментов человеческих тел и установлены личности 77 человек из 189 погибших. При этом продолжаются поиски бортовых самописцев.
Напомним, лайнер, на котором находилось 189 человек, разбился у берегов острова Ява спустя короткое время после взлёта. При крушении никто не выжил. По предварительной версии причиной крушения самолёта мог стать неисправный датчик скорости.
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