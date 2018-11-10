В Татарстане сын пациента напал на фельдшера скорой помощи

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил врача, приехавшему на вызов к его отцу.

Нетрезвый мужчина напал на фельдшера скорой помощи в Набережных Челнах. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Татарстану.

По данным ведомства, инцидент произошёл ночью 6 ноября. Бригада скорой помощи прибыла на вызов в один из домов города. Во время осмотра мужчины, который и вызвал медиков, его сын ударил фельдшера по лицу. Успокоить дебошира смогли полицейские.

Правоохранители начали доследственную проверку по данному факту.