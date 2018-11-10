Ведьмы попытались спасти семью Николая II в серии "Американской истории ужасов"

В основу сюжета нового эпизода сериала "Американская история ужасов" легла история о расстреле семьи императора Николая II.
Сообщается, что в девятой серии восьмого сезона часть действий происходит в доме Ипатьевых в Екатеринбурге. По сюжету, ведьмы переносятся в 1918 год, где пытаются помочь младшей дочери императора — Анастасии, которая обладает магическими способностями.
Роль Николая II сыграл американский актёр украинского происхождения Марк Иванир, руководителя расстрела Юровского сыграл Евгений Карташов, а Анастасию — актриса Эмилия Арес.
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