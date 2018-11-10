Лавров обсудил с главой МИД Австрии шпионский скандал

Российский дипломат напомнил о неприемлемости публично выдвигать бездоказательные обвинения и подчеркнул, что любые озабоченности должны обсуждаться с предоставлением фактов и через налаженные каналы диалога.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль шпионский скандал. Об этом сообщает официальный сайт МИД РФ.

— Обсуждена ситуация в российско-австрийских отношениях, возникшая в связи с утверждениями властей Австрии о подозрении в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России бывшего служащего Вооружённых сил Австрии, — говорится в сообщении.

Дипломаты выразили надежду, что скандал никак не повлияет на отношения между двумя странами. Лавров, в свою очередь, напомнил о неприемлемости публично выдвигать бездоказательные обвинения и подчеркнул, что любые озабоченности должны обсуждаться с предоставлением фактов и через налаженные каналы диалога. Также министры обсудили ряд других вопросов.

Ранее австрийские СМИ сообщили о задержании бывшего военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Позже эту информацию подтвердило министерство обороны республики.