"Особая служба". Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Российский лидер назвал честность, порядочность и преданность делу и долгу основными принципами работников ведомства.

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом он сказал на встрече со студентами Московского университета МВД.

— Это особая служба. Конечно, сегодня она требует знаний, владения современной техникой, оборудованием, но в основе успешной службы всегда лежали, лежат и будут лежать главные качества и принципы сотрудников органов внутренних дел, которыми они руководствуются, — отметил президент, назвав среди этих принципов честность, порядочность и преданность делу и долгу.

Глава государства напомнил о множестве примеров, когда полицейские отдавали во имя служения своему народу и государству самое дорогое — жизнь.

— Вы выбрали сложную профессию, да что там профессию — судьбу, потому что когда вам вручают табельное оружие либо наделяют особыми полномочиями, то на ваших плечах сразу же возникает огромный груз ответственности за исполнение этих властных полномочий, — сказал российский лидер.

По его мнению, в России "всегда с особым уважением относились к солдатам правопорядка, к тем, кто честно и добросовестно исполняет свой долг". Путин отметил, что "традиции органов внутренних дел складывались десятилетиями", и поблагодарил ветеранов за службу.

Президент передал поздравления и семьям полицейских, пожелав им любви, терпения и крепких традиций.