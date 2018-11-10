СМИ: Филарет и Макарий отказались от поста главы Украинской церкви

Учредительный собор, на котором будет избран глава Единой украинской церкви, состоится 22 ноября.

Предстоятели неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви Филарет и Макарий отказались от поста главы Единой украинской церкви.

Как сообщает издание "Вести", Макарий мотивировал свой отказ отсутствием соответствующего авторитета для такой должности, а Филарет попросил закрепить за ним пост главы Священного синода Церкви. О своём решении они уведомили константинопольского патриарха Варфоломея.

Отмечается, что Филарет в свою очередь выдвинул кандидатуру митрополита Епифания. При этом, как сообщают источники, основным фаворитом в борьбе за главенство в Украинской церкви стал представитель Константинополя архиепископ Иова.

Ранее СМИ сообщали, что главой автокефальной церкви на Украине может стать митрополит Симеон.