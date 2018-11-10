Путин открыл памятник Тургеневу в Москве

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Путин открыл памятник Тургеневу в Москве

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Фото: © LIFE

Глава государства отдельно отметил, что монумент получился очень красивым, после чего возложил к нему букет красных роз.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Ивану Тургеневу, приуроченной к 200-летию писателя.

— Сегодня мы собрались на церемонии открытия памятника И.С. Тургеневу в Москве. Он воздвигнут в историческом месте, тесно связанном с московским периодом биографии писателя, и рядом старинный особняк, где жил Тургенев, гостил у своей мамы, здесь бывали его друзья и современники, — отметил Путин.

Глава государства также отметил, что памятник появится на карте достопримечательностей столицы и будет служить благородному делу.

Президент подчеркнул, что памятник получился красивым, и поблагодарил его создателя — скульптора, народного художника РФ Сергея Казанцева. После этого Путин возложил букет красных роз к монументу.

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