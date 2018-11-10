Активистки Femen попытались выступить у Триумфальной арки в Париже

Завтра в центре города пройдёт торжественная церемония в честь столетия окончания Первой мировой войны.

Участницы движения Femen попытались провести акцию в Париже. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Раздетые по пояс девушки вышли с плакатами на Площадь Шарля де Голля, однако вскоре их увели сотрудники полиции.

11 ноября в столице Франции пройдёт торжественная церемония в честь столетия окончания Первой мировой войны. Ранее министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер сообщил, что обеспечивать безопасность парижан и гостей столицы будут более 10 тысяч сотрудников полиции.

На церемонию приглашены более 120 высокопоставленных гостей, включая президентов России, США, лидеров других стран — участниц Первой мировой войны, а также руководители мировых и европейских организаций.