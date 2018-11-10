Активистки Femen попытались выступить у Триумфальной арки в Париже

Участницы движения Femen попытались провести акцию в Париже. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.
Раздетые по пояс девушки вышли с плакатами на Площадь Шарля де Голля, однако вскоре их увели сотрудники полиции.
11 ноября в столице Франции пройдёт торжественная церемония в честь столетия окончания Первой мировой войны. Ранее министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер сообщил, что обеспечивать безопасность парижан и гостей столицы будут более 10 тысяч сотрудников полиции.
На церемонию приглашены более 120 высокопоставленных гостей, включая президентов России, США, лидеров других стран — участниц Первой мировой войны, а также руководители мировых и европейских организаций.
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