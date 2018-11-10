Сюрреализм и эротика. Сотрудники метро в Берлине сняли рэп-клип на песню Синатры

Музыку для клипа написал немецкий рэпер и продюсер Cro, а в производстве была задействована компания Jung von Matt/SAGA.

Машинисты и контролёры берлинского метро сняли рэп-клип на слова песни Фрэнка Синатры My Way. Ролик опубликован на официальной странице подземки столицы Германии в "Ютубе".

Авторы видео настоятельно подчёркивают, что в клипе задействованы настоящие работники немецкого метро, а не профессиональные актёры. Музыкальный клип объединил в себе сюрреализм и фрагменты эротики.

В самом видеоролике сотрудники метрополитена выполняют акробатические трюки и расхаживают в молодёжной одежде, нетипичной для строгой формы работников подземки. Музыку для клипа написал немецкий рэпер и продюсер Cro, а в производстве была задействована компания Jung von Matt/SAGA, ранее выпускавшая рекламу метро в Берлине.

Оригинальная композиция Фрэнка Синатры вышла в начале 1969 года и стала одной из самых популярных песен ХХ века.