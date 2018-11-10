В Университете МВД Путину рассказали, как определить поддельные купюры

В учебном заведении подчеркнули, что только полнота исследований позволяет делать тот или иной вывод.

В рамках визита президента России Владимира Путина в Московский университет МВД России главе государстве рассказали, как определяют подлинность купюр.

Сотрудник университета пояснил, что купюры крупного номинала гораздо сложнее выявить, поскольку в этом случае требуется комплексное исследование, тогда как мелкие фальшивые банкноты на сканере можно распознать сразу.

— Чтобы установить их (крупных купюр) подлинность, нужно проверять в комплексе. <...> Мы демонстрируем курсантам, что только полнота исследований позволяет делать тот или иной вывод, — отметил сотрудник высшего учебного заведения.

Напомним, Владимир Путин в День сотрудников органов внутренних дел посетил Московский университет МВД имени В. Я. Кикотя. Здесь российский лидер осмотрел лаборатории, в которых проводится экспертиза оружия и денег.