СМИ: В России разработают мобильное приложение для оформления ДТП

Пилотный проект планируется запустить в Москве, Московской области, Петербурге и ряде других городов.

Российские водители получат возможность оформлять мелкие ДТП через мобильное приложение без участия сотрудников ГИБДД. Как сообщает "Коммерсант", для этого правительство разрабатывает приложение под названием "Помощник ОСАГО".

Для того чтобы оформить аварию через приложение, у обоих участников аварии не должно быть разногласий касательно обстоятельств происшествия. Кроме того, у обоих водителей должен быть установлен "Помощник ОСАГО", который первое время будет работать в Москве, Петербурге, в Московской и Нижегородской областях, а также в Республике Татарстан. При этом оба должны быть зарегистрированы на портале госуслуг.

По информации "Коммерсанта", приложение будет работать следующим образом: водители должны будут вписать те данные, которые не были взяты программой с портала госуслуг, после чего описать обстоятельства ДТП, которые будут заверяться электронной подписью. Если всё пройдёт успешно, то сведения об аварии поступят в АИС ОСАГО (информационная система. — Прим. Лайфа), участники ДТП получат идентификационный номер происшествия и могут дальше ехать по своим делам.

Сроки запуска приложения пока не сообщаются.