В Киеве тарифы на теплоснабжение могут вырасти на 32%

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В Киеве тарифы на теплоснабжение могут вырасти на 32%

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Фото: © РИА Новости

С 1 ноября на Украине уже значительно повысили цены на газ, чтобы угодить кредиторам из МВФ.

В Киеве могут вырасти коммунальные тарифы на теплоснабжение. По данным УНИАН, компания "Киевтеплоэнерго" планирует увеличение сразу на 32%.

Корректировка цен на производство тепловой энергии также произойдёт и на ТЭЦ для нужд религиозных организаций.

Отмечается, что существенный рост тарифов был спровоцирован изменением стоимости газа для всех категорий потребителей.

Напомним, что с 1 ноября цены на газ на Украине повысились на 23,5 процента. Тысяча кубометров теперь будет стоить 8,5 тысячи гривен (чуть более $300). Власть пошла на этот шаг, чтобы угодить кредиторам из МВФ.

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