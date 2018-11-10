В Киеве тарифы на теплоснабжение могут вырасти на 32%

В Киеве могут вырасти коммунальные тарифы на теплоснабжение. По данным УНИАН, компания "Киевтеплоэнерго" планирует увеличение сразу на 32%.
Корректировка цен на производство тепловой энергии также произойдёт и на ТЭЦ для нужд религиозных организаций.
Отмечается, что существенный рост тарифов был спровоцирован изменением стоимости газа для всех категорий потребителей.
Напомним, что с 1 ноября цены на газ на Украине повысились на 23,5 процента. Тысяча кубометров теперь будет стоить 8,5 тысячи гривен (чуть более $300). Власть пошла на этот шаг, чтобы угодить кредиторам из МВФ.
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