Власти ЛНР объяснили, почему выборы в республиках не противоречат "Минску-2"

Как отмечает представить республики Ольга Кобцева, Правительство Украины "своими законодательными актами и постановлениями вычеркнуло из правового поля" украинских граждан, которые проживали в Донбассе.

Выборы в ДНР и ЛНР не противоречат минским соглашениям, в том числе из-за действий Украины. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ольга Кобцева.

— Луганская Народная Республика состоялась. Свой выбор граждане Луганской Народной Республики сделали ещё в 2014 году, своё волеизъявление было сказано на проведённом референдуме, — сказала Кобцева на круглом столе "За международное признание Донбасса".

По её словам, выборы, которые прошли в 2014 году, являются очередным шагом в построении государственности народных республик. При этом, как отмечает Кобцева, Правительство Украины "своими законодательными актами и постановлениями вычеркнуло из правового поля" украинских граждан, которые проживали в Донбассе.

— За весь период военных действий украинские власти ничего не сделали не только для прекращения огня вдоль линии разграничения, но появилась и так называемая серая, буферная зона, — продолжила Кобцева.

Представитель республики подчеркнула, что только в октябре в этой буферной зоне погибло четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик назначены на завтра, 11 ноября. Украинская сторона не признаёт выборы, нелегитимными их считают и в Евросоюзе и Соединённых Штатах Америки.