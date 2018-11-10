При взрыве на складе боеприпасов в Турции погибло четыре человека

В результате взрыва на складе боеприпасов в провинции Хаккари на юго-востоке страны погибли четверо турецких военных. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.

— Четверо наших военных погибли при взрыве на складе боеприпасов в Хаккари, около 20 ранено, — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщал Лайф, на военной базе в провинции Хаккари на юго-востоке Турции произошёл взрыв. По предварительной информации, взорвались находившиеся на базе боеприпасы.