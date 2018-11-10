Обменял быка на лошадь. На Алтае поймали скотокрада

Пропажу животного обнаружила хозяйка парнокопытного. Она оценила ущерб в 30 тысяч рублей.

Полиция Алтайского края поймала скотокрада. Об этом сообщает сайт регионального ГУ МВД.

— В июле этого года в селе Степной Кучук местный житель 1984 года рождения во время выпаса крупного рогатого скота заметил, что к стаду прибился чужой бык. Полуторагодовалое животное мужчина угнал к себе домой и спрятал в хозяйственной постройке, — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время пастух поменял украденного быка на лошадь в соседнем населённом пункте.

Хозяйка быка не смогла найти животное самостоятельно и обратилась в полицию. Правоохранительные органы нашли и задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.