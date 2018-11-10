Житель Петербурга сгорел, пока строил загородный дом

В Ленинградской области мужчина сгорел, когда строил дом. Об этом сообщает сайт 47news.
Инцидент произошёл в пятницу, 9 ноября, в садовом товариществе "Весна" Сосновоборского городского округа Ленобласти. После ликвидации огня было найдено тело 59-летнего жителя Санкт-Петербурга. Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, в последние две недели он жил на участке и строил дом.
Причины возгорания неизвестны.
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