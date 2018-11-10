Житель Петербурга сгорел, пока строил загородный дом

Читайте также

Житель Петербурга сгорел, пока строил загородный дом

671

Фото: © Pixabay/Pexels

В Ленинградской области мужчина сгорел, когда строил дом. Об этом сообщает сайт 47news.

Инцидент произошёл в пятницу, 9 ноября, в садовом товариществе "Весна" Сосновоборского городского округа Ленобласти. После ликвидации огня было найдено тело 59-летнего жителя Санкт-Петербурга. Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, в последние две недели он жил на участке и строил дом.

Причины возгорания неизвестны.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×