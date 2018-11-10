Любовь к пирожным. СМИ Австрии рассказали, какие "тайны" передавал России шпион

Целью военного якобы была мягкая информация: о слабостях разных влиятельных персон, их пристрастиях в выпивке и еде и прочее.

Отставной полковник армии Австрии, подозреваемый местными властями в разглашении гостайны, мог передать России данные о том, что экс-начальник генштаба австрийской армии любит пирожное с ромом. Об этом информирует ORF.

По данным австрийской телерадиокомпании, среди так называемой мягкой информации, переданной российским спецслужбам, были сведения о пристрастии экс-начальника генштаба австрийской армии к традиционному австрийскому десерту пуншкрапфен (пирожное с ромом, которое подаётся во многих кондитерских и кафе Австрии).

Издание Salzburger Nachrichten ранее утверждало, что подозреваемый во время службы в армии Австрии посещал по партнёрским программам семинары НАТО, собирал на них различные сведения и передавал их РФ. Кроме того, целью военного была мягкая информация: о слабостях разных влиятельных персон, их пристрастиях в выпивке и еде, общественное мнение в армии. Уроженец Зальцбурга также якобы передавал Москве контактные данные из корпоративной сети ВС Австрии, считают в газете.

Напомним, австрийские СМИ сообщили о задержании бывшего военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Позже эту информацию подтвердило Министерство обороны республики.