Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг стал самым высокооплачиваемым английским футболистом. Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно данным газеты, ранее зарплата 23-летнего игрока составляла 180 тысяч фунтов в неделю. По новому улучшенному соглашению Стерлинг будет получать 300 тысяч.
При этом в Английской премьер-лиге он не поднимется на вершину аналогичного списка. В лидерах здесь идёт нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, которой еженедельно получает 350 тысяч фунтов.
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