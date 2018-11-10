Рахим Стерлинг стал самым высокооплачиваемым английским футболистом

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Рахим Стерлинг стал самым высокооплачиваемым английским футболистом

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Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг стал самым высокооплачиваемым английским футболистом. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно данным газеты, ранее зарплата 23-летнего игрока составляла 180 тысяч фунтов в неделю. По новому улучшенному соглашению Стерлинг будет получать 300 тысяч.

При этом в Английской премьер-лиге он не поднимется на вершину аналогичного списка. В лидерах здесь идёт нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, которой еженедельно получает 350 тысяч фунтов.

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