Власти Москвы рассказали, когда начнётся строительство дома на месте Ховринки

Читайте также

Власти Москвы рассказали, когда начнётся строительство дома на месте Ховринки

496

Фото: © РИА "Новости" / Антон Денисов

Снос здания недостроенного медицинского учреждения начался досрочно 23 октября, все работы планируется завершить уже в конце февраля 2019 года.

Строительство нового жилого дома на месте недостроенной Ховринской больницы планируется начать в апреле 2019 года. Об этом заявил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

Снос здания недостроенного медицинского учреждения начался досрочно 23 октября. На его месте планируется построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилья.

По словам Хуснуллина, Ховринская больница является сложным объектом, строителям предстоит разобрать сотни тысяч кубов железобетона. Завершение сноса запланировано на конец февраля следующего года.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×