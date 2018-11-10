Власти Москвы рассказали, когда начнётся строительство дома на месте Ховринки

Строительство нового жилого дома на месте недостроенной Ховринской больницы планируется начать в апреле 2019 года. Об этом заявил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.
Снос здания недостроенного медицинского учреждения начался досрочно 23 октября. На его месте планируется построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилья.
По словам Хуснуллина, Ховринская больница является сложным объектом, строителям предстоит разобрать сотни тысяч кубов железобетона. Завершение сноса запланировано на конец февраля следующего года.
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