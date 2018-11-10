Назван топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Первые две строчки оккупировали корейские седаны, а на третьем месте расположилась популярная французская машина.

Аналитический центр "Автостат" составил рейтинг из десяти самых популярных иномарок, которые были собраны в России.

Всего в стране таковых насчитывается 9,7 миллиона экземпляров, что составляет 22,6% от общего числа легковых автомобилей в России.

На вершине списка оказался Hyundai Solaris, экземпляров которого в стране зарегистрировано 704,2 тыс. Следом расположился ещё один седан из Кореи — KIA Rio. На отечественных дорогах можно встретить сразу 673,7 тыс. подобных авто. Тройку лидеров замыкает Renault Logan — 654,3 тыс. единиц.

Также в десятке нашлось место автомобилям Ford Focus (624,9 тыс. шт), Chevrolet Niva (597,6 тыс.), Volkswagen Polo (397,6 тыс.), Renault Duster (345,7 тыс.), Renault Sandero (288,3 тыс.), Skoda Octavia (270,7 тыс.) и KIA Cee'd (248,2 тыс.).