Могерини заявила, что Евросоюз не признает выборы в ДНР и ЛНР

По её словам, Европейский союз осуждает выборы в республиках, поскольку они "нарушают международное право".

Евросоюз не признает выборы в ДНР и ЛНР. Как заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, ЕС считает их незаконными и недействительными.

— ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые в соответствии с Минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и закон Украины, — сказала она.

По словам Могерини, соглашения "Минск-2" предусматривают местные выборы исключительно в рамках украинского законодательства и в соответствии со стандартами и при наблюдении ОБСЕ.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ольга Кобцева объяснила, почему выборы в республиках не противоречат минским соглашениям.

Выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик назначены на завтра, 11 ноября. Украинская сторона не признаёт выборы, нелегитимными их считают и в Соединённых Штатах Америки.