Юрий Быков прокомментировал признание его лучшим режиссёром за 15 лет

Как отметил кинодеятель, такая оценка устанавливает следующий уровень ответственности.

Автор фильма "Дурак" Юрий Быков сказал, что благодарен зрителям, признавшим его режиссёром, который внёс наибольший вклад в российское кино за последние 15 лет, однако для него это новый уровень ответственности.

— Это сложное сочетание чувств. Я благодарен зрителям, поставившим такую оценку. Они поставили её не мне, а всем людям, которым я многим обязан, людям, с которыми я вырос, работал, людям, которые через меня — обыкновенного пацана из города Новомичуринска — сделали такое событие. Это оценка всем людям, помогавшим создать это явление, — приводит слова режиссёра РИА "Новости".

По словам Быкова, судить по данной оценке о его месте в киноиндустрии не стоит, так как это мнение зрителя, но ему этого достаточно.

— Я очень благодарен людям, так как это поддержка... Но это не вызывает у меня эйфории, это скорее устанавливает следующий уровень ответственности. Здесь можно сказать простые слова — я пошёл работать дальше, — резюмировал режиссёр.

Ранее портал "Кинопоиск" предложил пользователям выбрать лучших в российском кино за 15 лет. Голосование шло с 29 октября по 6 ноября, в нём поучаствовало более 79 тысяч человек. Режиссёром, внёсшим наибольший вклад в российское кино, признали Юрия Быкова, а кинолентой, которая изменила отношение к российскому кино за последние 15 лет, — его фильм "Дурак".