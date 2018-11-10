Россияне не пострадали при взрывах в Сомали

Читайте также

Россияне не пострадали при взрывах в Сомали

1

Фото: © Twitter/Aamin Ambulance

Среди погибших и пострадавших в результате теракта в сомалийской столице нет россиян. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель Посольства РФ в Джибути. Его сотрудники также выполняют консульские функции в Сомали.

Собеседник агентства отметил, что не обладает информацией о других иностранцах, пострадавших при взрывах.

Ранее стало известно, что террористы-смертники подорвали себя у отеля Safari House в сомалийской столице Могадишо. Всего было совершено четыре взрыва. В результате инцидента погибло 39 человек. Стольких же госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аш-Шабаб"*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×