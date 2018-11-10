В горевшей "Ленте" система пожаротушения была переведена в ручной режим

Последняя проверка в здании проводилась в декабре 2017 года. После этого выявленные нарушения были устранены.

Система пожаротушения, установленная в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге, где сегодня утром зафиксировали пожар, была переведена в ручной режим. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах города.

— Она сработала, когда её включили пожарные. В момент пожара она не работала, так как находилась в ручном режиме управления, — заявил источник.

Также сообщается, что начата процессуальная проверка. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС — главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил агентству, что последняя проверка в здании проводилась в декабре 2017 года. После этого все выявленные нарушения были устранены.

Напомним, в Санкт-Петербурге на набережной Обводного канала загорелся гипермаркет "Лента", впоследствии у здания магазина обрушилась крыша. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.