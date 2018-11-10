600 лошадиных сил. BMW рассказала о новой M8

По словам представителей BMW, "заряженная" M8 будет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,7 секунды.

Немецкий автопроизводитель BMW раскрыл некоторые технические характеристики новой версии купе M8, которая появится в продаже в следующем году.

Как сообщает портал SpeedMe, в основу M8 ляжет традиционная для восьмой серии BMW модульная платформа CLAR с двухрычажной подвеской спереди и пятирычажной сзади. Более низкий центр тяжести позволит добиться идеального для автомобиля распределения массы между осями.

Под капотом у новинки будет 4,4-литровый бензиновый мотор мощностью 600 лошадиных сил и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. По словам главы отдела разработок BMW Дирка Хакера, новая M8 будет разгоняться до 100 км/ч быстрее, чем модель M850i xDrive, то есть менее чем за 3,7 секунды.

Старт продаж нового автомобиля запланирован на 2019 год. На рынке будут доступны три варианта кузова: двухдверный купе, четырёхдверный Gran Coupe и кабриолет.