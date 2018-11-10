Названы три лучших 7-местных кроссовера за 2 млн рублей

Эксперты портала "Автоновости дня" составили список трёх лучших 7-местных кроссоверов стоимостью до 2 миллионов рублей.

В лидерах оказалась недавняя новинка от чешского бренда Skoda Kodiaq. Журналисты оценили оснащение автомобиля и его ходовые качества и пришли к выводу, что кроссовер является наиболее комфортным и безопасным для дальних поездок всей семьёй.

На втором месте оказалась Toyota Fortuner. Главным минусом данной модели эксперты назвали отсутствие автоматической коробки передач, что при поездках на большие расстояния может доставить неудобства водителю и пассажирам.

Замыкает список корейский автомобиль Hyundai Santa Fe.