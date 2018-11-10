В России могут запретить продажу алкоголя ночью в кафе при многоквартирных домах

Мера связана с жалобами жителей домов, чьи квартиры расположены на первых или цокольных этажах.

Члены краснодарского заксобрания выступили с инициативой запретить продажу алкоголя в ночные часы в барах, расположенных в жилых домах. Соответсвующий законопроект уже внесён в Госдуму.

Инициаторы закона считают, что это вынужденная мера, связанная с жалобами жителей домов, на первых или цокольных этажах которых расположены бары.

— Жалобы связаны с тем, что покупатели спиртного, как правило, распивают его во дворах этих же домов, на детских площадках, чем нарушают общественный и санитарный порядок. К тому же посетители увеселительных заведений нередко вступают в конфликты не только между собой, но и с местными жителями, — говорят законодатели.

Депутаты отметили, что предложенный закон в полной мере соответсвует задачам российской политики по укреплению правопорядка, а также снижению уровня потребления алкоголя.