"Меня ударили, пошла кровь". Пьер Нарцисс рассказал свою версию драки в баре

Артиста очень огорчили публикации в СМИ, где зачинщиком конфликта назвали именного его.

В одном из московских баров неизвестный напал на певца Пьера Нарцисса, а сам исполнитель не был инициатором конфликта. По крайней мере такую версию артист рассказал в интервью телеканалу "360".

Как сообщается, в ночь на 10 ноября Пьер выступал в одном из заведений столицы. В один момент он вышел на улицу, чтобы поговорить по телефону, к нему подошёл незнакомый человек с просьбой помочь зайти в бар. Артист отказался и объяснил, что не является организатором и, соответственно, ничем помочь не может.

— Я, разговаривая по телефону, вошёл в зал, выступил, когда уходил, меня начали снимать на видео. Я попросил не снимать и убрал телефон, — сказал он.

Мужчина, по словам артиста, не понял отказа и начал вести себя агрессивно.

— Когда я отодвигал его телефон, чтобы меня не снимали, он ударил меня кружкой по голове. Осколок один попал мне в лицо, у меня пошла кровь. Я думал — что-то серьёзное, — продолжил Пьер Нарцисс.

Певец также опроверг информацию СМИ, где говорилось, что зачинщиком драки был он и именно артист пошёл в атаку с пивной кружкой на мужчину. Публикации очень огорчили артиста. Пьер Нарцисс подчеркнул, что в заведении были камеры наблюдения и всё происходящее могут подтвердить.