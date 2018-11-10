Бизнесмен Рыболовлев вернулся в Москву из Монако

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев прибыл в Москву из Монако, сейчас он находится под судебным контролем. Об этом ТАСС рассказал представитель предпринимателя Дмитрий Чечкин.

Он сообщил, что Рыболовлев находится не под подпиской о невыезде и не освобождён под залог, а пребывает под условием судебного контроля. Ему можно покидать территорию княжества, а его перемещения никак не ограничиваются.

Напомним, Дмитрий Рыболовлев вместе с бывшими высокопоставленными чиновниками княжества был задержан в Монако. Бизнесмена обвиняют в коррупции. Позже его выпустили из-под стражи. По данным СМИ, его отпустили под подписку о невыезде. Однако позже представители миллиардера опровергли эту информацию.