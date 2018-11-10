Сотрудники СБУ ворвались в квартиру депутата, подозреваемого в убийстве Гандзюк

При этом сотрудники правоохранительных органов Незалежной действуют без решения суда и отказываются отвечать на вопрос, что они ищут в квартире парламентария.

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в квартиру депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, которого подозревают в убийстве советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал его коллега Дмитрий Ильченко.

По его словам, правоохранители пытаются найти доказательства причастия Ставицкого в убийстве чиновницы.

— Решения суда нет. Документов у работников СБУ нет. Что конкретно ищут, сказать отказываются, — сказал он.

Советнице мэра Херсона, активистке и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой в конце июля. Несколько месяцев она провела в больнице, но скончалась 4 ноября.