Неизвестный бросил коктейль Молотова в дверь редакции НТВ в Петербурге

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь здания на улице академика Павлова в Петербурге, где располагается редакция телеканала НТВ. Инцидент произошёл в ночь на субботу, 10 ноября, пишет "78.ru".

Как рассказал руководитель регионального отделения телеканала Николай Булкин, бутылка отскочила от двери и попала в автомобиль НТВ, в результате чего тот обгорел. Никто не пострадал.

Экстренные службы на место случившегося вызвал очевидец. По факту инцидента проводится проверка.