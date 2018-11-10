СК проверяет больницу, где пациентке отказали в инсулине из-за опоздания

Следователи расследуют обстоятельства произошедшего и оценят правомерность действий медицинского работника.

Начата доследственная проверка по инциденту в больнице в Краснодарском крае, где врач грубо отказала пациентке в рецепте на инсулин, сообщает региональное СУ СКР.

— Следственным управлением СК РФ по краю проводится доследственная проверка по факту размещения в открытых источниках видеоролика, на котором врач отказывает девушке в рецепте на приобретение инсулина. Установлено, что инцидент произошёл в Северской центральной районной больнице, — отмечается в сообщении.

Следователи расследуют обстоятельства произошедшего и оценят правомерность действий медицинского работника.

Напомним, ранее стало известно, что врач в больнице в Краснодарском крае отказалась выписывать девушке рецепт на инсулин, потому что та пришла на приём без записи.