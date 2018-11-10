В Электростали найдена мёртвой семья из четырёх человек

В подмосковном городе Электросталь найдена мёртвой семья из четырёх человек — двое взрослых и двое детей.
Как стало известно Лайфу, прибывшие на место происшествия экстренные службы не выявили запаха гари. Причиной гибели, предположительно, могло стать отравление продуктами питания. Добавим, в полицию обратился бывший муж погибшей. Также стали известны имена членов семьи.
Родители:
Глухова О.
Зарипов Р.
Дети:
Руслан Г. , 2009 года рождения.
Виктор Г., 2016 года рождения.
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