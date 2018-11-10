В Аденском заливе начались российско-японские учения

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В Аденском заливе начались российско-японские учения

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Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Военно-морские силы двух государств отрабатывают манёвры антипиратской направленности.

В Аденском заливе Индийского океана начались совместные российско-японские морские учения. Об этом сообщил представитель Северного флота Вадим Серга.

Главная цель учений — наладить взаимодействие между ВМФ России и Японскими ВМС. Подобные мероприятия проводятся впервые. Помимо того, военнослужащие обоих государств отработают разные способы противодействия пиратам.

В заключительный день учений будет разыгран эпизод по отражению атаки на судно. Кроме того, российские и японские моряки проведут своим коллегам экскурсии по кораблям. От российской стороны участвует корабль "Североморск", а страну восходящего солнца представит корабль "Икадзути".

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