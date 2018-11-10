В Аденском заливе начались российско-японские учения

В Аденском заливе Индийского океана начались совместные российско-японские морские учения. Об этом сообщил представитель Северного флота Вадим Серга.
Главная цель учений — наладить взаимодействие между ВМФ России и Японскими ВМС. Подобные мероприятия проводятся впервые. Помимо того, военнослужащие обоих государств отработают разные способы противодействия пиратам.
В заключительный день учений будет разыгран эпизод по отражению атаки на судно. Кроме того, российские и японские моряки проведут своим коллегам экскурсии по кораблям. От российской стороны участвует корабль "Североморск", а страну восходящего солнца представит корабль "Икадзути".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени