МИД Сингапура: Визит Путина станет подтверждением дружбы двух стран

13 ноября глава государства встретится с сингапурским лидером Халимой Якобом и премьер-министром Ли Сянь Луном.

Предстоящий визит российского лидера Владимира Путина в Сингапур станет подтверждением "давних и многосторонних" дружественных отношений между двумя государствами. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики.

Глава государства намерен посетить Сингапур 13 ноября. В этом году Россия и Сингапур отмечают пятидесятилетие установления дипломатических отношений.

— Он (визит Путина в Сингапур. — Прим. Лайфа.) станет подтверждением наших давних и многосторонних дружественных отношений, кроме того, будет первым визитом президента Путина в Сингапур, — говорится в сообщении.

Ожидается, что 13 ноября сингапурский лидер Халима Якоб проведёт церемониальную встречу с Путиным, затем глава российского государства встретится с премьер-министром Ли Сянь Луном.