"Ты приёмная, что ли?" На Сахалине учитель довела школьницу до слёз на уроке

По словам мамы ученицы, педагог придиралась к её ребёнку из-за дырочки на одежде.

Учительница русского языка и литературы одной из школ в Холмске Сахалинской области довела девочку до слёз из-за маленькой дырки на плече кофты. Об этом информирует портал ASTV.

— У тебя есть родители? Есть? Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приёмная, что ли? Я что-то невероятное спрашиваю? Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь-то? — говорит педагог.

Из-за этих комментариев девочка расплакалась, на что учительница порекомендовала ей "не устраивать тут припадки". По словам мамы ученицы, педагог придиралась к ребёнку из-за дырочки на одежде.

По данным портала, с учительницей уже проведена беседа, девочке и её родителям принесены извинения.