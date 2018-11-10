Поддержал друга. Житель Киева оголил ягодицы перед полицейскими в знак протеста

Также друзья пытались помочь задержанному товарищу распитием шампанского на капоте машины правоохранителей.

В Киеве полицейские задержали водителя автомобиля Range Rover, в салоне которого был обнаружен пистолет для отстрела резиновых пуль. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошёл 9 ноября вечером на проспекте Бажана. Известно, что кроме водителя по имени Руслан в салоне находился ещё один пассажир. Внутри авто был обнаружен пневматический пистолет, переделанный под стрельбу резиновыми пулями калибром 9 мм. Правоохранители установили, что оружие не зафиксировано в полицейской базе.

После этого водитель решил не отчаиваться и позвонил своим друзьям, которые должны были "решить" вопрос. Компания в скором времени была уже на месте. Любопытно, что как только друзья приехали на помощь, водитель внедорожника попытался передать одному из них ключи и документы от автомобиля. Увидев это, полицейские тут же заковали Руслана в наручники.

В этот момент один из друзей решил устроить непонятную выходку и оголил ягодицы перед сотрудниками правопорядка. Вызывающее поведение шумной компании на этом не закончилось. Сначала они начали демонстративно распивать шампанское на капоте полицейского автомобиля, а после отправились справлять нужду прямо на тротуар.

Правоохранители отмечают, что водитель внедорожника находился в состоянии наркотического опьянения, а также успел сбросить около двух граммов каннабиса.