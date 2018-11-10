В Египте нашли гробницы с мумиями животных

Все обнаруженные артефакты будут представлены на выставке в музее в районе Саккары.

В Египте археологи обнаружили несколько древних гробниц с мумифицированными животными. Об этом сообщает РИА "Новости".

Раскопки проводились в районе древнейшего некрополя Саккара, первые захоронения которого были сделаны ещё во времена первых фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры. — Прим. Лайфа). Как рассказал министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани, были обнаружены три гробницы, относящиеся к эпохе Нового царства (примерно 1570–1070 годы до нашей эры. — Прим. Лайфа), и четыре — к Древнему царству (ориентировочно 2780–2263 годы до нашей эры. — Прим. Лайфа).

Также в отдельном саркофаге нашли сотни скарабеев, мумии льва, кобры и крокодила. Всего нашли несколько сотен мумифицированных тел животных. Как правило, в гробницах хоронили кошек, которые жили или состояли на службе при храмах.

Все находки будут представлены на выставке в районе раскопок, которые начнутся 15 ноября и продлятся месяц. Кроме того, аль-Аннани пообещал до конца года объявить ещё о двух важных археологических открытиях последнего времени в Египте.