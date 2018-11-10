Строители соединили железнодорожную арку Крымского моста с первым пролётом

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Строители соединили железнодорожную арку Крымского моста с первым пролётом

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Фото: © Twitter/ Крымский мост

Строители Крымского моста соединили железнодорожную арку с первым пролётом со стороны Керчи. Об этом сообщает официальный аккаунт моста через Керченский пролив в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что было уложено шесть километров двухпутной железной дороги.

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