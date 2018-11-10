Строители соединили железнодорожную арку Крымского моста с первым пролётом

Строители Крымского моста соединили железнодорожную арку с первым пролётом со стороны Керчи. Об этом сообщает официальный аккаунт моста через Керченский пролив в "Твиттере".

Моё событие дня! Ж/д арка соединилась со своим первым пролётом с керченской стороны :) #крымскиймост pic.twitter.com/5tZmoXXivg — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 10 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что было уложено шесть километров двухпутной железной дороги.