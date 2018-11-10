Южный дублёр Кутузовского проспекта в Москве достроят к 2020 году

В рамках строительных работ будет проложено более 11 километров дорог, путепроводов и развязок.

Строительство южного дублёра Кутузовского проспекта в Москве завершится к 2020 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— По южному дублёру мы уже вышли на все участки работы. Они идут по графику ... считаем, что к 2020 году можем полностью закончить этот участок, — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что все работы по строительству дублёра ведутся за счёт столичного бюджета.