Южный дублёр Кутузовского проспекта в Москве достроят к 2020 году

Строительство южного дублёра Кутузовского проспекта в Москве завершится к 2020 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— По южному дублёру мы уже вышли на все участки работы. Они идут по графику ... считаем, что к 2020 году можем полностью закончить этот участок, — сказал Хуснуллин.
Он добавил, что все работы по строительству дублёра ведутся за счёт столичного бюджета.
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