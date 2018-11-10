Климкин пригрозил усилить санкции против России из-за выборов в Донбассе

Он также обвинил Москву в нежелании наладить мир и призвал жителей регионов не участвовать в голосовании.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев может усилить санкции против России из-за выборов в ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в "Твиттере".

— Реакцией на фейковые выборы на оккупированных украинских территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнёрами уже работаем над этим, — написал Климкин.

По его мнению, предстоящие выборы являются "преступлением против Украины". При этом дипломат отметил, что за преступлением обязательно должно следовать наказание в виде ограничительных мер.

Климкин обвинил Москву в том, что она не хочет восстановления мира в регионе, и призвал жителей Донбасса не участвовать в голосовании.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в Донбассе пройдут выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик.