Ряд станций Большой кольцевой линии московского метро запустят раньше срока

Речь идёт о северо-восточном участке, который включает шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".

Ряд станций Большой кольцевой линии московского метрополитена запустят раньше запланированного срока. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

— Мы везде идём в соответствии с графиком, более того, по ряду станций, возможно, будем раньше запускать, — сказал он.

В частности, речь идёт о северо-восточном участке, который включает шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".

Хуснуллин уточнил, что станция "Рубцовская", запуск которой был запланирован на 2021 год, может быть сдана в 2020 году.

Полностью участок планируется запустить в 2021 году.