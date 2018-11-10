Арктический антициклон принесёт в Москву похолодание

В середине недели Москву накроет слабая метель, из-за которой землю припорошит снегом на 2–3 сантиметра.

Арктический антициклон, который надвигается на столичный регион, принесёт с собой морозы, а понедельник, 12 ноября, станет самым холодным днём предстоящей недели.

Как сообщает сайт "Метеовести" в ночь на 12 ноября столбики термометров опустятся до –8...–6 градусов в Москве и до –10 градусов в области. Днём ожидается около нуля.

Вечером в среду, 14 ноября, в Москве начнётся слабая метель, которая продолжится на следующий день.